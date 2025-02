Algérie : La grande annonce après son transfert à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour remplacer Elye Wahi, vendu à Francfort, l'OM a décidé de s'offrir les services d'Amine Gouiri. Ce dernier est ainsi arrivé en provenance de Rennes, pour le plus grand bonheur de la communauté algérienne présente dans la cité phocéenne. Gouiri a d'ailleurs reçu un accueil chaleureux en ce sens et il a bien aimé.

A 24 ans, Amine Gouiri connait déjà son 4ème club en Ligue 1. Après l'OL, l'OGC Nice et Rennes, l'international algérien est désormais un joueur de l'OM. Le club phocéen l'a recruté pour pallier le départ d'Elye Wahi. Un transfert qui a suscité un gros engouement à Marseille, étant donné la communauté algérienne qu'on peut retrouver. Et cela n'a pas échappé à Gouiri.

« Il y a une grosse communauté ici »

Après avoir signé à l'OM, Amine Gouiri s'est confié sur le lien entre l'Algérie et Marseille. Pour les médias du club phocéen, il a alors fait savoir : « Mon ressenti par rapport au lien fort entre l'Algérie et l'OM ? On sait que le lien qui unit l'Algérie et Marseille, c'est un lien fort. Il y a une grosse communauté ici, on le sait tous. Moi, en tant qu'Algérien, je le sais depuis longtemps ».

« Ça m'a fait chaud au coeur »

« C'est vrai que l'accueil, ça m'a fait chaud au coeur. Quand je suis sorti, il y avait beaucoup de drapeaux algériens. Ça aussi c'est un plus, ça donne envie de encore plus pour rendre fier tout le monde », a poursuivi Amine Gouiri.