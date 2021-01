Foot - Mercato

Agent de joueur… Dans les secrets des mystérieux acteurs du mercato !

Publié le 25 janvier 2021 à 9h05 par La rédaction

Le prochain documentaire de La Chaîne L’Equipe (ce dimanche, 21h) est consacré au métier d’agent de joueurs. L’occasion de faire la lumière sur des acteurs de l’ombre souvent méconnus…

Le monde du football est intimement lié à celui du mercato, des transferts. Et à celui des agents de joueurs. Certains sont de véritable acteur d’influence, capable de faire (et défaire) des carrières, comme Jorge Mendes, Mino Raiola ou encore Pini Zahavi. Mais ce milieu emporte avec lui son lot de mystères, avec les fameuses « commissions », qui atteignent des sommes records (136 millions d’euros sur 2019-2020, contre 91 millions la saison d’avant…).

Agent : Un taux de réussite de 5%

La Chaîne L’Equipe a donc choisi d’enquêter sur ce métier méconnu en allant à la rencontre d’agents comme Michael Manuello (Olivier Giroud, Léo Dubois, Ruben Aguilar), Stéphane Canard (Romain Perraud, Pierre Lees-Melou), Bruno Satin (Cris Mavinga) ou encore Raquel Rosa (Dayot Upamecano), de présidents de clubs comme Gervais Martel (ex-RC Lens), Laurent Nicollin (Montpellier) ou bien des acteurs du monde du football comme John Williams (ancien agent, directeur sportif d’Amiens), Raymond Domenech (entraîneur du FC Nantes), Ludovic Obraniak (ancien joueur) et Vikash Dhorasoo (ancien joueur). Des témoignages précieux qui permettent de comprendre les rouages d’un milieu aussi prisé qu’obscure, dont les limites sont parfois difficiles à définir. En France, 490 personnes ont la licence officielle pour exercer en tant qu’agent (avec un taux de réussite de 5% à chaque session). Un milieu qui compose avec les familles des joueurs et des intermédiaires rarement autorisés à pouvoir exercer…



