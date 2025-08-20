Affaire Rabiot - OM : «Ils pètent un plomb», c'est le feu à Marseille !

Axel Cornic

La décision de l’Olympique de Marseille de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts, a fait l’effet d’une bombe en cette fin de mercato. L’international français est en effet le meilleur joueur de la saison dernière et autour du club phocéen certains ne comprennent toujours pas, notamment du côté des supporters.

Moins d’un an après une signature qui avait surpris tout le monde, Adrien Rabiot fait encore la Une de l’actualité. Mais cette fois, c’est plutôt pour un départ précipité, puisque l’OM a décidé de le placer sur la liste des transferts après une altercation avec son coéquipier Jonathan Rowe.

« La saison passée, le président a pété un plomb, Medhi Benatia aussi » Certains ont salué ce choix fort de l’OM, mais d’autres ne comprennent toujours pas et interpellent directement Pablo Longoria et Medhi Benatia. « Des pétages de plomb, tout le monde en fait. La saison passée, le président a pété un plomb, Medhi Benatia aussi » a déclaré Christian Cataldo, sur RMC.