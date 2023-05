Affaire Messi : Le cas de la star du PSG divise

Baptiste Berkowicz

Alors que Lionel Messi purge actuellement sa suspension suite à son voyage non autorisé en Arabie saoudite, sa réintégration dans l'effectif parisien suscite de nombreux débats. Rejouera ou rejouera pas avec le PSG ?

C'est la première fois que Lionel Messi subit une telle sanction de la part de son club. De nature plutôt discrète et introvertie, l'Argentin n'a pas l'habitude de faire de grandes vagues dans un vestiaire malgré l'influence non négligeable qu'il peut y exercer. La question de son retour dans le groupe parisien est très commentée notamment par des anciens joueurs du PSG.

«Il est inexcusable» selon Rothen

Dans l'émission Rothen s'enflamme , Jérôme Rothen a pris feu. À la suite de la vidéo d'excuses postée par Lionel Messi, le consultant n'y est pas allé de main morte avec l'Argentin : « Ton métier, c'est quoi ? De faire le fanfaron en allant prendre un gros chèque ? Ou de jouer au foot et de représenter au mieux le PSG ? » a d'abord déclaré l'ancien parisien avant d'asséner : « Je ne suis pas dirigeant du club mais mon avis est simple. Je renvoie la balle à Leo Messi : il est là depuis deux ans, son investissement sur le terrain est-il suffisant et excusable? La réponse est non. ». Le consultant ne ménage pas Messi, bien qu'il estime qu'il ne soit pas l'unique responsable.

Une réintégration naturelle d'après Alonzo