Adrien Rabiot - OM : Le tacle surprise !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des tauliers de l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot a claqué la porte après seulement une saison. Son départ en fin de mercato a énormément fait parler, mais le Français semble désormais avoir tourné la page, surtout grâce à l’AC Milan et son entraîneur Massimiliano Allegri.

La belle histoire aura duré moins d’un an. Adrien Rabiot a quitté l’OM dans des circonstances assez particulières et les critiques n’ont pas manqué, d’un côté comme de l’autre. Pour se relancer il a décidé de rejoindre un championnat qu’il connaît bien, puisqu’après la Juventus il a signé pour l’AC Milan.

« Milan est un club extraordinaire, chargé d'histoire, et ce serait formidable de gagner ici » Cela semble l’avoir aidé à oublier le chapitre OM, notamment grâce à Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à Turin. « Je me suis toujours bien entendu avec l'entraîneur. Je suis ravi de son retour, j'aime être entouré des bonnes personnes. Milan est un club extraordinaire, chargé d'histoire, et ce serait formidable de gagner ici » a expliqué Rabiot, au micro de DAZN.