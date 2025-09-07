«À vie», le mariage annoncé avec Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune pépite turque de 20 ans, Arda Güler a rejoint le Real Madrid en 2023 où il intéresse déjà beaucoup de monde. Le milieu de terrain fait partie de cette jeune génération impressionnante et il compte bien montrer ses belles qualités en Espagne pendant de longues années.

A 20 ans, Arda Güler compte déjà 64 matches avec le Real Madrid pour 13 buts. Le jeune Turc est surveillé de près et les comparaisons tombent parfois avec Lamine Yamal alors que le match entre la Turquie et l'Espagne approche. Güler a été clair concernant ses intentions au Real Madrid : il veut y rester pour toujours.

Arda Güler s'annonce au Real Madrid Recruté en 2023, Arda Güler espère avoir plus de chances de briller prochainement. L'effectif est très bien rempli mais son profil plaît beaucoup. « Quand on vous présente comme un joueur du Real Madrid, c'est comme un mariage. Mon contrat est de 6 ans, mais l'idée est d'être ensemble pour la vie » a-t-il déclaré en conférence de presse avant ce match face à l'Espagne.