A peine arrivé au PSG, il jubile déjà

Amadou Diawara

Il y a quelques jours, Gonçalo Ramos a quitté Benfica pour s'engager officiellement en faveur du PSG, et ce, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Alors qu'il a joué son premier match au Parc des Princes ce samedi soir, le buteur portugais de 22 ans a fait part de son immense bonheur.

En quête sérieuse d'un nouveau numéro 9, le PSG a tenté de boucler le transfert d'Harry Kane. Mais, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction parisienne a très vite compris que ce dossier allait être compliqué à finaliser.

Gonçalo Ramos est déjà heureux au PSG

Alors que le clan Harry Kane était trop gourmand sur le plan financier, le PSG a décidé de se tourner vers Gonçalo Ramos. En effet, le buteur de 22 ans s'est engagé avec le PSG sous la forme d'un prêt avec une option d'achat avoisinant les 80M€. Et alors qu'il a disputé son premier match avec le PSG ce samedi soir face au FC Lorient (0-0), Gonçalo Ramos a avoué qu'il était déjà comme un poisson dans l'eau à Paris.

«Je me suis bien senti»