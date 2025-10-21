96M€ : Le beau cadeau de l’OM à De Zerbi !

Axel Cornic

Alors que l’on annonçait un été assez calme, l’Olympique de Marseille nous a offert un nouveau mercato enflammé. Pas moins d’une douzaine de nouveaux joueurs est arrivée au club, avec Roberto De Zerbi qui semble plus que satisfait du travail faut par Medhi Benatia et Pablo Longoria.

Avec le retour en Ligue des Champions, à Marseille on attendait du renfort. Surement pas autant que ça, puisque que l’équipe de l’OM a été en grande partie chamboulée avec une dépense totale de 96M€. Mais Roberto De Zerbi n’a pas été contrarié, bien au contraire...

« C'est l'un de mes plus beaux effectifs » Présent en conférence de presse ce mardi, le coach de l’OM s’est en effet dit très satisfait du travail opéré par Medhi Benatia et Pablo Longoria. « C'est l'un de mes plus beaux effectifs » a expliqué Roberto De Zerbi, avant d’affronter le Sporting en Ligue des Champions.