7M€ : Le transfert historique au PSG !

En 2016, le PSG débourse 7M€ pour recruter Thomas Meunier, alors à Bruges. Pas connu du grand public, le Belge a rejoint le club de la capitale, malgré de nombreux doutes concernant son choix. Meunier n'a lui pas hésité, d'autant qu'il souligne à quel point son transfert au PSG était historique et pourrait le rester.

« J’ai été le seul joueur du championnat de Belgique à faire le pas vers le PSG »

« Et puis même dans l’optique où je ne serais pas parvenu à faire le pas, quel était le pourcentage de chance pour que le PSG vienne faire ses emplettes dans le championnat de Belgique ? Ce n’était jamais arrivé. Et ça n’arrivera peut-être plus jamais. J’ai été le seul joueur du championnat de Belgique à faire le pas vers le PSG et on parle de la version Qatar. C’est une chance immense », a ensuite ajouté Thomas Meunier, qui reste le premier à avoir rejoint le PSG en provenance de Belgique.