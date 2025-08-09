65M€ : Le transfert qui va rendre fou le PSG ?

Pierrick Levallet

Le feuilleton Randal Kolo Muani commence à s’éterniser au PSG. Revenu de son prêt à la Juventus, l’attaquant de 26 ans ne sait pas encore où il évoluera lors de la saison à venir. L’international français aurait notamment des touches en Premier League, mais un transfert pourrait annuler le sien, ce qui pourrait rendre la formation parisienne folle.

Le PSG aimerait passer à la vitesse supérieure sur le mercato dans le sens des départs. Le club de la capitale voudrait se débarrasser de ses indésirables, dont Randal Kolo Muani, d’ici la fin de l’été. Mais le dossier de l’international français semble bloqué. Les Rouge-et-Bleu réclameraient un transfert sec pour l’attaquant de 26 ans, qui a pourtant quelques touches sur le marché.

Kolo Muani a une touche avec Newcastle... La Juventus continuerait de pousser auprès du PSG pour trouver un accord. Mais Randal Kolo Muani plairait également à Newcastle, toujours en quête d’un nouveau buteur après l’échec avec Benjamin Sesko. Les Magpies multiplieraient cependant les pistes sur le mercato, et pourraient ainsi se tourner vers un autre attaquant que celui du PSG.