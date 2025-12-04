63M€ - PSG : Le coup de foudre à l'origine d'un transfert !

Discret lors du dernier mercato estival, le PSG a tout de même sorti le chéquier pour s'offrir Illia Zabarnyi. Transféré pour 63M€ en provenance de Bournemouth, l'Ukrainien a rejoint Paris pour préparer la succession de Marquinhos. Un transfert qui a également fait le bonheur de Luis Enrique, visiblement tombé sous le charme de Zabarnyi.
Avec Renato Marin et Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi a donc été la 3ème recrue du PSG lors du dernier mercato estival. Alors que le club de la capitale cherchait un défenseur central droitier pour préparer la succession de Marquinhos, l'heureux élu a donc été trouvé en la personne de l'Ukrainien. Pour cela, ce sont 63M€ qui ont été dépensés pour trouver un accord avec Bournemouth et satisfaire par la même occasion Luis Enrique.
« Le forcing depuis le mois d'octobre dernier »
Désormais, au PSG, Luis Enrique a donc Illia Zabarnyi sous ses ordres. De quoi ravir certainement l'entraîneur espagnol, lui qui serait à l'origine du transfert de l'Ukrainien. En effet, pour France Bleu, le journaliste Marc Mechenoua a expliqué : « Illia Zabarnyi, il faut savoir un truc, Luis Enrique est ultra fan de ce joueur. Il a fait le forcing depuis le mois d'octobre dernier pour le faire venir ».
« La capacité pour rebondir »
Illia Zabarnyi connait toutefois des premiers mois compliqués au PSG, au même titre de Lucas Chevalier. L'Ukrainien peut néanmoins compter sur le soutien de Marquinhos, qui expliquait récemment : « Je pense que ce n’est pas simple et facile d’arriver dans une équipe qui a déjà gagné. Mais eux, ils ont fait une belle adaptation, en tant qu’équipe, on essaye de les mettre dans les meilleures conditions pour qu’ils puissent faire du bon travail. De plus en plus, ils vont comprendre c’est quoi Paris, c’est quoi d'être joueur du PSG. S’ils ont été recrutés par le PSG, c’est qu’ils ont des énormes capacités et des qualités. C’est normal d’avoir des moments difficiles, mais ils ont la capacité pour rebondir ».