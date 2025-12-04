63M€ - PSG : Le coup de foudre à l'origine d'un transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Discret lors du dernier mercato estival, le PSG a tout de même sorti le chéquier pour s'offrir Illia Zabarnyi. Transféré pour 63M€ en provenance de Bournemouth, l'Ukrainien a rejoint Paris pour préparer la succession de Marquinhos. Un transfert qui a également fait le bonheur de Luis Enrique, visiblement tombé sous le charme de Zabarnyi.

Avec Renato Marin et Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi a donc été la 3ème recrue du PSG lors du dernier mercato estival. Alors que le club de la capitale cherchait un défenseur central droitier pour préparer la succession de Marquinhos, l'heureux élu a donc été trouvé en la personne de l'Ukrainien. Pour cela, ce sont 63M€ qui ont été dépensés pour trouver un accord avec Bournemouth et satisfaire par la même occasion Luis Enrique.

« Le forcing depuis le mois d'octobre dernier » Désormais, au PSG, Luis Enrique a donc Illia Zabarnyi sous ses ordres. De quoi ravir certainement l'entraîneur espagnol, lui qui serait à l'origine du transfert de l'Ukrainien. En effet, pour France Bleu, le journaliste Marc Mechenoua a expliqué : « Illia Zabarnyi, il faut savoir un truc, Luis Enrique est ultra fan de ce joueur. Il a fait le forcing depuis le mois d'octobre dernier pour le faire venir ».