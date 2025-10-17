60M€ : Transfert surprise au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà concentré sur le mercato d'hiver après un été relativement calme, le PSG s'intéresserait notamment à Sandro Tonali qui souhaiterait quitter Newcastle. Un transfert qui pourrait avoisiner les 60M€, mais il faudra se méfier de la concurrence de la Juventus.

Bien que le PSG n'ait recruté que trois joueurs cet été, dont deux gardiens de but, le mercato d'hiver pourrait être plus agité. L'idée de faire un coup comme ce fut le cas avec Khvicha Kvaratshelia en janvier dernier, n'est pas à exclure. Et dans cette optique, la presse italienne lâche un nom.

Le PSG dans le coup pour Tonali ? En effet, selon les informations de Tuttojuve, le PSG s'intéresserait à Sandro Tonali. Ce n'est pas le première fois que le nom du milieu de terrain italien circule du côté du club de la capitale, mais c'était surtout lorsque Leonardo était directeur sportif. Désormais, c'est Luis Campos qui occupe ce rôle et le dirigeant portugais apprécie le profil de Sandro Tonali qui semble correspondre aux attentes de Luis Enrique. D'autant plus que l'ancien milieu de Brescia souhaiterait quitter Newcastle.