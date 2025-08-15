60M€ : Transfert confirmé au Real Madrid, Mbappé peut enfin souffler…

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a misé sur le mercato cet été pour régler ses problèmes de la saison passée. Le club madrilène s’est notamment concentré sur le secteur défensif, qui lui a souvent fait défaut. Les Merengue ont par exemple lâché 60M€ sur Dean Huijsen. Son arrivée devrait d’ailleurs soulager les attaquants, Kylian Mbappé compris.

La saison 2024-2025 n’a pas été de tout repos pour le Real Madrid. Malgré l’arrivée de Kylian Mbappé, le club madrilène n’a remporté aucun trophée majeur. Plusieurs problèmes ont plombé la Casa Blanca lors de l’exercice passé. Les Merengue ont donc cherché à les régler dès cet été en recrutant sur le mercato.

Le Real Madrid n'a pas lésiné sur les moyens pour se renforcer en défense Le Real Madrid s’est notamment concentré sur le secteur défensif. Comme le rapporte SPORT, cette zone a souvent fait défaut aux pensionnaires de la Liga la saison dernière. Le club madrilène a donc déboursé 60M€ pour mettre la main sur Dean Huijsen, qui fait déjà figure de titulaire indiscutable sous les ordres de Xabi Alonso.