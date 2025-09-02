60M€ : Le transfert «fantastique» au PSG !

Il y a tout juste plus d’un an, le PSG n’hésitait pas à lâcher 60M€, hors bonus, pour recruter João Neves. Un transfert que les Parisiens ne doivent pas regretter comme le prouve son incroyable triplé à Toulouse samedi. Et Bixente Lizarazu ne manque pas d’encenser le milieu de terrain portugais.
Durant l'été 2024, le PSG n'hésitait pas à lâcher 60M€, hors bonus, pour recruter Joao Neves. Un investissement déjà largement rentabilisé par une première saison exceptionnelle du milieu de terrain portugais qui a confirmé son importance dans le système de jeu de Luis Enrique. Samedi soir, Joao Neves a même inscrit un triplé sensationnel à Toulouse (6-3) ce qui impressionne Bixente Lizarazu.
Lizarazu sous le charme de Joao Neves
« Si jeune il est déjà très complet. Et s'il continue à marquer des buts comme ça, il ne fera que s'améliorer. Après, ce qu'il a de vraiment particulier, c'est qu'il a une énergie folle. Et parfois, c'est ça qu'il ne sait pas trop gérer. Il se donne à 100% et peut finir cuit sur un match. Mais c'est un joueur qui a un énorme potentiel et c'est fantastique pour le PSG », assure le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot avant de s’enflammer pour un autre milieu de terrain du PSG : Fabian Ruiz.
« Fabian Ruiz est indispensable, parce qu'il est l'équilibre de cette équipe. Il est le milieu de terrain qui se projette le mieux en attaque, il casse les lignes dans ses projections. Et il est capable de faire des différences quand l'équipe est un peu bloquée. Et c'est vrai que son parcours est intéressant au PSG. Il a été beaucoup critiqué au début et je pense que le déclic, il l'a eu avec l'Espagne à l'Euro et derrière il a enchaîné avec une saison fantastique. Aujourd'hui, c'est un relai très important pour Luis Enrique et il a un rôle encore plus important de leader. Il est indispensable », ajoute Bixente Lizarazu.