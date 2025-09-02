60M€ : Le transfert «fantastique» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2024, le PSG n'hésitait pas à lâcher 60M€, hors bonus, pour recruter Joao Neves. Un investissement déjà largement rentabilisé par une première saison exceptionnelle du milieu de terrain portugais qui a confirmé son importance dans le système de jeu de Luis Enrique. Samedi soir, Joao Neves a même inscrit un triplé sensationnel à Toulouse (6-3) ce qui impressionne Bixente Lizarazu.

Lizarazu sous le charme de Joao Neves « Si jeune il est déjà très complet. Et s'il continue à marquer des buts comme ça, il ne fera que s'améliorer. Après, ce qu'il a de vraiment particulier, c'est qu'il a une énergie folle. Et parfois, c'est ça qu'il ne sait pas trop gérer. Il se donne à 100% et peut finir cuit sur un match. Mais c'est un joueur qui a un énorme potentiel et c'est fantastique pour le PSG », assure le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot avant de s’enflammer pour un autre milieu de terrain du PSG : Fabian Ruiz.