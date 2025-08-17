60M€ : Le gros coup du PSG pour ce buteur !

Alexis Brunet

Luis Enrique l’a affirmé en conférence de presse, sauf retournement de situation ou opportunité en or, le mercato du PSG est terminé, dans le sens des achats. Toutefois, le club de la capitale souhaite encore se débarrasser de certains joueurs, dont Randal Kolo Muani. Un accord serait très proche d’être trouvé avec la Juventus de Turin et l’opération pourrait rapporter jusqu’à 60M€ à Paris.

Cet été, le PSG avait identifié deux priorités pour son mercato. Le club de la capitale voulait à tout prix recruter un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos et un nouveau gardien de but titulaire qui répondait plus aux attentes de Luis Enrique. Luis Campos s’est donc activé et il a réussi à réjouir l’entraîneur parisien, puisque Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont rejoint le champion de France.

Le PSG veut dégraisser maintenant Après ces deux transferts qui pourraient coûter jusqu’à 121M€ bonus compris, le PSG cherche à dégraisser son effectif. Ce dimanche, le club de la capitale a déjà annoncé un départ, puisque Nordi Mukiele a rejoint Sunderland dans le cadre d’un transfert définitif. D’autres devraient suivre, comme Marco Asensio ou bien Randal Kolo Muani notamment.