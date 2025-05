5M€ : «Un mal pour un bien» à l’origine de son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Benoit Cheyrou sera donc resté 8 saisons à l’OM. C’est en 2007 que celui qui évoluait comme milieu de terrain a rejoint le club phocéen en provenance de l’AJ Auxerre. Mais voilà que les choses auraient pu se passer différemment quelques mois auparavant. En effet si Cheyrou a pu rejoindre l’OM, c’est notamment à cause de l’échec de son transfert aux Girondins de Bordeaux. Explications.

Parfois, une carrière ne se joue à rien. Et pour Benoit Cheyrou, tout a basculé à cause d’une histoire d’argent. En effet, en 2006, le milieu de terrain est alors à l’AJ Auxerre et voilà qu’il doit rejoindre les Girondins de Bordeaux. L’affaire est alors bien engagée pour se conclure, mais en raison de certaines rumeurs concernant le montant de sa clause libératoire, le transfert capote. Un échec qui permettra néanmoins à Cheyrou de rejoindre quelques mois plus tard l’OM.

« J’avais fait des rendez-vous avec le coach, avec les dirigeants »

Pour RMC Mercato, Benoit Cheyrou a raconté l’échec ce de transfert à Bordeaux qui a permis de signer plus tard à l’OM. L’ancien Olympien a alors fait savoir : « A l’issue de ma deuxième saison à Auxerre, je peux partir à Bordeaux, mais je ne pars pas ? Des clubs plus huppés que l’AJA commencent à s’intéresser à moi, notamment Bordeaux, qui à l’époque fonctionnait bien. J’avais fait des rendez-vous avec le coach, avec les dirigeants aussi. En fait, quand j’avais signé mon contrat avec l’AJA, j’avais une clause de sortie qui était négociée à 5M€ il me semble ».

« Ça a fait capoter le transfert à cause de ça »

« Bordeaux était très intéressé et un journaliste, entre temps, entend parler de cette clause et évoque 3M€ dans les journaux. Ça a mis le trouble dans les négociations, Bordeaux pensait que je la faisais à l’envers en demandant 5M€ alors que je pouvais sortir à 3M€. Ça a fait capoter le transfert à cause de ça, j’en ai beaucoup voulu au journaliste qui a sort une mauvaise information. C’est à cause de lui que le transfert ne s’est pas fait. Un mal pour un bien puisqu’ensuite je signe à l’OM la saison d’après et je ne regrette pas du tout », a poursuivi Benoit Cheyrou.