58M€ : Le transfert surprise qui va dégoûter le PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG est en train de vivre un mercato mouvementé. Après Lucas Chevalier, le club de la capitale a officialisé le transfert d’Illia Zabarnyi. Mais ce ne serait pas tout. Les dirigeants parisiens seraient également intéressés par Rodrygo. Mais un autre transfert pourrait mettre du plomb dans l’aile de cette piste.

Le mercato s’emballe du côté du PSG. Seulement quelques jours après l’arrivée de Lucas Chevalier, la formation parisienne a officialisé le transfert d’Illia Zabarnyi. Mais les Rouge-et-Bleu ne devraient pas s’arrêter en si bon chemin. Les pensionnaires de la Ligue 1 n’excluraient pas l’arrivée d’un nouvel attaquant pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Le PSG garde un oeil sur Rodrygo Et dans cette optique, le PSG pourrait piocher directement au Real Madrid. Décevant cette saison, Rodrygo ne se sentirait plus vraiment à sa place chez les Merengue. Le club madrilène n’écarterait donc pas l’éventualité d’un départ du Brésilien avant la fin de l’été. Mais le PSG ne serait pas seul sur ce dossier.