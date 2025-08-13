58M€ : Le transfert surprise qui va dégoûter le PSG ?

Le PSG est en train de vivre un mercato mouvementé. Après Lucas Chevalier, le club de la capitale a officialisé le transfert d’Illia Zabarnyi. Mais ce ne serait pas tout. Les dirigeants parisiens seraient également intéressés par Rodrygo. Mais un autre transfert pourrait mettre du plomb dans l’aile de cette piste.
Le mercato s’emballe du côté du PSG. Seulement quelques jours après l’arrivée de Lucas Chevalier, la formation parisienne a officialisé le transfert d’Illia Zabarnyi. Mais les Rouge-et-Bleu ne devraient pas s’arrêter en si bon chemin. Les pensionnaires de la Ligue 1 n’excluraient pas l’arrivée d’un nouvel attaquant pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.
Le PSG garde un oeil sur Rodrygo
Et dans cette optique, le PSG pourrait piocher directement au Real Madrid. Décevant cette saison, Rodrygo ne se sentirait plus vraiment à sa place chez les Merengue. Le club madrilène n’écarterait donc pas l’éventualité d’un départ du Brésilien avant la fin de l’été. Mais le PSG ne serait pas seul sur ce dossier.
Manchester City lui fait déjà de la place ?
D’après les informations de TeamTALK, Manchester City serait en train de faire de la place dans son effectif pour Rodrygo. Les Sky Blues se sont déjà séparés de Jack Grealish, prêté à Everton avec une option d’achat surprenante de 58M€. Ce départ libérerait un poste dans le groupe de Pep Guardiola, que le Brésilien pourrait prendre s’il acceptait de signer au sein du club mancunien. Le PSG est prévenu. La concurrence va être rude pour l’attaquant de 24 ans.