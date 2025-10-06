55M€ : Un phénomène est annoncé au PSG !

Ces derniers mois, la question du gardien a fait couler beaucoup d'encre au PSG. En effet la place de Gianluigi Donnarumma était menacée malgré ses belles performances en Ligue des champions et le club a fini par se tourner vers Lucas Chevalier. Le Français de 23 ans est en pleine progression ces dernières années et a une trajectoire particulière. A ses débuts, son talent faisait déjà beaucoup parler.
Cet été, le PSG n'a pas beaucoup recruté. Le club s'est concentré sur son gardien puisque le feuilleton Chevalier-Donnarumma a pris beaucoup d'espace. Pour attirer le Français dans ses filets, les dirigeants ont dû dépenser 55M€, une belle somme qui en dit long sur les qualités du portier. Le joueur de 23 ans a connu une belle adaptation à Paris mais devra encore prouver sa valeur lors des prochains mois. Michel Hardies, président du SC Coquelles, le premier club du gardien français, s'est confié sur le talent incroyable de Chevalier.
Lucas Chevalier impressionnant dès son plus jeune âge
Formé au LOSC où il a fait ses débuts professionnels, Lucas Chevalier avait déjà marqué les esprits dès ses premiers pas. « Il manquait un gardien dans l’équipe de son frère, qui évoluait dans la catégorie du dessus. Lucas a alors accepté de dépanner et, un jour, son entraîneur m’a dit : Michel, on a un chimpanzé. Il fallait voir les arrêts qu’il arrivait à faire pour son âge. Malgré sa petite taille il touchait déjà la barre, c’était phénoménal » se souvient Michel Hardies pour Le Parisien.
Le PSG mise sur Chevalier
Malgré la présence de Gianluigi Donnarumma au club depuis des années, le PSG n'était pas vraiment satisfait et voulait un gardien qui rentrait plus en adéquation avec le jeu de Luis Enrique. L'Italien, auteur de belles performances en Ligue des champions, a fini par quitter le club, laissant la place à Lucas Chevalier. Les dirigeants parisiens font le pari d'aller encore plus loin avec le Français, un pari qui a coûté 55M€.