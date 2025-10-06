55M€ : Un phénomène est annoncé au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers mois, la question du gardien a fait couler beaucoup d'encre au PSG. En effet la place de Gianluigi Donnarumma était menacée malgré ses belles performances en Ligue des champions et le club a fini par se tourner vers Lucas Chevalier. Le Français de 23 ans est en pleine progression ces dernières années et a une trajectoire particulière. A ses débuts, son talent faisait déjà beaucoup parler.

Cet été, le PSG n'a pas beaucoup recruté. Le club s'est concentré sur son gardien puisque le feuilleton Chevalier-Donnarumma a pris beaucoup d'espace. Pour attirer le Français dans ses filets, les dirigeants ont dû dépenser 55M€, une belle somme qui en dit long sur les qualités du portier. Le joueur de 23 ans a connu une belle adaptation à Paris mais devra encore prouver sa valeur lors des prochains mois. Michel Hardies, président du SC Coquelles, le premier club du gardien français, s'est confié sur le talent incroyable de Chevalier.

Lucas Chevalier impressionnant dès son plus jeune âge Formé au LOSC où il a fait ses débuts professionnels, Lucas Chevalier avait déjà marqué les esprits dès ses premiers pas. « Il manquait un gardien dans l’équipe de son frère, qui évoluait dans la catégorie du dessus. Lucas a alors accepté de dépanner et, un jour, son entraîneur m’a dit : Michel, on a un chimpanzé. Il fallait voir les arrêts qu’il arrivait à faire pour son âge. Malgré sa petite taille il touchait déjà la barre, c’était phénoménal » se souvient Michel Hardies pour Le Parisien.