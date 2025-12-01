50M€ : Un transfert de rêve est annoncé au PSG !

Axel Cornic

Déjà considéré comme un grand espoir au Stade Rennais, Désiré Doué a surpris tout le monde avec son explosion au Paris Saint-Germain. Il a notamment marqué les mémoires avec une très grandes prestations en finale de la Ligue des Champions, offrant le titre au club parisien pour la première fois de son histoire.

On commence à manquer de superlatifs pour décrire l’évolution de Désiré Doué. De jeune espoir, l’international français est devenu une valeur sûre au PSG, avec quelques prestations mémorables. C’est notamment le cas dans le rendez-vous de l’année, avec un doublé et une passe décisive en finale de la Ligue des Champions.

« C'est un rêve qui est devenu réalité » Dans un entretien accordé à Tuttosport et publié ce lundi, il est revenu sur ce moment spécial vécu avec le PSG. « Un des jours les plus beaux de ma vie. C'est un rêve qui est devenu réalité » a confié Désiré Doué, élu Golden Boy 2025 par le quotidien italien.