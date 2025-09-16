50M€ : Le transfert surprise tenté par le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi, le PSG entre en lice en Ligue des champions pour affronter l'Atalanta Bergame. Le club va retrouver un certain Giorgio Scalvini dans l'effectif du club italien. Le joueur de 21 ans faisait partie des cibles privilégiées du mercato il y a deux ans. Le PSG a même tenté le coup pour le recruter.

Ces dernières années, le PSG a mis l'accent sur les jeunes profils pour étoffer son effectif. Le club n'a pas beaucoup recruté cet été mais en 2023, une pépite aurait pu finir par porter les couleurs parisiennes. En effet Giorgio Scalvini intéressait les dirigeants parisiens à l'époque, à tel point qu'une offre est partie.

Le PSG prend un stop à 50M€ Défenseur central de 21 ans, Giorgio Scalvini a fait ses débuts professionnels à l'Atalanta Bergame à seulement 17 ans. Le joueur italien fait l'objet de convoitises depuis quelques années et le PSG a tenté le coup. D'après les informations de Tuttomercatoweb, le club a fait une offre de 35M€ + bonus pour Scalvini. Mais l'Atalanta Bergame s'est montré impassible en demandant 50M€ pour sa pépite.