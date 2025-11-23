40M€ : Luis Campos arnaque le PSG !

Arrivé au poste directeur sportif du PSG en 2022, Luis Campos ne chôme pas sur le mercato et a réalisé plusieurs jolis coups... mais il a également connu quelques échecs comme le souligne Romain Molina. Le journaliste s'interroge notamment sur le recrutement de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo.
Depuis qu'il est arrivé au poste de directeur sportif du PSG en 2022, Luis Campos a réalisé quelques gros coups à l'image des transferts de Vitinha, Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Désiré Doué. Cependant, il y a également certains transferts qui surprennent comme ceux de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo arrivés le même hiver. Et cela surprend Romain Molina.
Les transferts de Beraldo et Moscardo intriguen
« Luis Campos a quand même fait payer 20 millions (sans compter les bonus) aux dirigeants du PSG pour Beraldo qui n'était pas international brésilien et qui n'était pas demandé par de très gros clubs européens », écrit-il sur son compte X.
«C'est du grande!»
Mais ce n'est pas tout puisque Romain Molina ajoute que le même hiver, Luis Campos avait également attiré un autre joueur brésilien, un certain Gabriel Moscardo : « Sans oublier les 20 millions (et des bonus) pour Moscardo lors du même mercato hivernal, c'est du grande ! »