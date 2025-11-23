40M€ : Luis Campos arnaque le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au poste directeur sportif du PSG en 2022, Luis Campos ne chôme pas sur le mercato et a réalisé plusieurs jolis coups... mais il a également connu quelques échecs comme le souligne Romain Molina. Le journaliste s'interroge notamment sur le recrutement de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo.

Depuis qu'il est arrivé au poste de directeur sportif du PSG en 2022, Luis Campos a réalisé quelques gros coups à l'image des transferts de Vitinha, Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Désiré Doué. Cependant, il y a également certains transferts qui surprennent comme ceux de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo arrivés le même hiver. Et cela surprend Romain Molina.

Les transferts de Beraldo et Moscardo intriguen « Luis Campos a quand même fait payer 20 millions (sans compter les bonus) aux dirigeants du PSG pour Beraldo qui n'était pas international brésilien et qui n'était pas demandé par de très gros clubs européens », écrit-il sur son compte X.