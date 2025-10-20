30M€ : Le transfert qui régale Kylian Mbappé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est irrésistible depuis le début de saison avec le Real Madrid. Mais il n’est pas le seul à impressionner chez les Merengue. Arda Güler est également en train de convaincre son monde. Le milieu offensif turc forme un excellent duo avec le capitaine de l’équipe de France, qu’il essaye de régaler à chaque match.

Kylian Mbappé ne cesse de flamber au Real Madrid cette saison. Ce dimanche, le capitaine de l’équipe de France a marqué son 15e but de l’exercice 2025-2026 et a offert la victoire aux siens contre Getafe (0-1). Il faut dire que ces derniers temps, l’ancien du PSG est bien aidé par l’un de ses coéquipiers : Arda Güler.

Arda Güler a convaincu le Real Madrid Comme le rapporte MARCA, le milieu offensif turc est devenu l’une des bases du onze de Xabi Alonso. L’équipe gagne en fluidité entre les lignes grâce au joueur de 20 ans. Le jeu de passe pour les attaquants est nettement meilleur lorsqu’il est sur le terrain. Chez les Merengue, plus personne ne douterait du fait qu’Arda Güler est devenu indispensable au Real Madrid.