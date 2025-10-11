250M€ : Le Real Madrid prépare un double transfert de folie !

Alexis Brunet

Cet été, le Real Madrid s’est renforcé de manière considérable, mais il ne semble pas avoir terminé ses grands projets. Les dirigeants madrilènes souhaiteraient mettre la main sur Erling Haaland. Pour financer une telle opération, la Casa Blanca pourrait tenter de vendre Vinicius en Arabie saoudite contre un chèque de 250M€.

Depuis de nombreuses années, le Real Madrid a l’habitude de s’offrir les meilleurs joueurs du monde. Par le passé, les Merengue avaient notamment fait venir Zinédine Zidane, Ronaldo, Luis Figo ou bien David Beckham et plus récemment c’est Kylian Mbappé qui a rejoint le contingent de stars passées par Madrid.

Le Real Madrid veut Haaland À en croire les informations de CaughtOffside, le Real Madrid aurait déjà trouvé le nom de sa prochaine star. Le club de la capitale espagnole serait même déjà rentré en négociations avec le clan d’Erling Haaland pour un possible transfert lors du prochain mercato estival. Une opération qui, si elle se concrétise, coûtera très cher à Florentino Pérez.