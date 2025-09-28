23M€ : L’OM transfère un attaquant et balance tout !

En quête de liquidités, la direction de l'OM avait donc décidé de vendre Luis Henrique qui disposait d'une belle cote sur le marché des transferts l'été dernier. L'attaquant brésilien a finalement signé à l'Inter Milan dans un deal qui a rapporté 23M€ (hors bonus) à l'OM. Medhi Benatia livre les coulisses de ce transfert.
Interrogé dans les colonnes du Corriere dello Sport vendredi, Medhi Benatia a évoqué l'une des grosses ventes réalisées par l'OM ces dernières années sur le marché des transferts : celle de Luis Henrique. L'attaquant brésilien de 23 ans a été vendu à l'Inter Milan l'été dernier pour 23M€ (hors bonus), et le directeur sportif de l'OM avait d'ailleurs rapidement compris qu'Henrique pourrait rapporter gros sur le plan financier.
« Je devais le vendre »
« Une certaine somme à encaisser »
« En mars dernier, j'ai appelé Luis Henrique et je lui ai dit que je devrais le vendre. Je savais qu'il y avait l'Inter, avec une certaine somme à encaisser. Je suis allé sur le terrain, je l'ai pris à part après l'entraînement et je lui ai tout expliqué », poursuit Benatia, et le transfert de Luis Henrique à l'Inter a donc été officialisé le 7 juin dernier.