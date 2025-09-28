23M€ : L’OM transfère un attaquant et balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de liquidités, la direction de l'OM avait donc décidé de vendre Luis Henrique qui disposait d'une belle cote sur le marché des transferts l'été dernier. L'attaquant brésilien a finalement signé à l'Inter Milan dans un deal qui a rapporté 23M€ (hors bonus) à l'OM. Medhi Benatia livre les coulisses de ce transfert.

Interrogé dans les colonnes du Corriere dello Sport vendredi, Medhi Benatia a évoqué l'une des grosses ventes réalisées par l'OM ces dernières années sur le marché des transferts : celle de Luis Henrique. L'attaquant brésilien de 23 ans a été vendu à l'Inter Milan l'été dernier pour 23M€ (hors bonus), et le directeur sportif de l'OM avait d'ailleurs rapidement compris qu'Henrique pourrait rapporter gros sur le plan financier.

« Je devais le vendre » « En mars dernier, j'ai appelé Luis Henrique et je lui ai dit que je devrais le vendre. Je savais qu'il y avait l'Inter, avec une certaine somme à encaisser », confie Medhi Benatia sur les coulisses du transfert de Luis Henrique, et le directeur sportif de l'OM a donc décidé d'aller en parler directement au joueur.