22M€ : Un joueur «monstrueux» arrive à l’OM !

L’Olympique de Marseille muscle sa défense avec l’arrivée de Facundo Medina pour 22 M€. Déjà encensé par les observateurs, le défenseur argentin formera un duo explosif avec Leonardo Balerdi, son compatriote argentin. Un transfert qui illustre l’ambition du club marseillais avant une saison marquée par le retour en Ligue des champions.

Si l’OM a réalisé une grande saison sous les ordres de Roberto De Zerbi , les dirigeants marseillais ont ciblé des axes d’amélioration en vue de l’exercice 2025-2026, notamment en défense. L’Olympique de Marseille a pu compter sur un grand Leonardo Balerdi , mais ce dernier s’est retrouvé bien trop esseulé dans une arrière-garde globalement décevante. Le board olympien a donc recruté à ce poste pour 22 M€ et peut désormais s’appuyer sur Facundo Medina pour épauler son capitaine.

«C’est ultra intéressant, ultra bien pour l’OM»

Selon Kévin Diaz, l’arrivée de Facundo Medina à l’OM est un excellent coup. « Medina, celui qui me dit aujourd’hui que ce n’est pas une bonne idée pour l’OM, on ne pourra pas discuter. C’est ultra intéressant, ultra bien pour l’OM. C’est certes un peu cher, j’aurais préféré prendre ce joueur à 12 ou 15 M€, mais aujourd’hui, les prix des défenseurs centraux, c’est comme ça. On l’annonçait en Premier League, ça veut dire qu’il y avait peut-être des intérêts. L’OM doit mettre un petit chèque. Le mec est Argentin, il a la grinta, avec Franck Haise il est monstrueux. Il peut jouer à trois ou à deux, il peut jouer arrière gauche. Il va jouer avec Balerdi », explique le chroniqueur RMC dans L’After Foot.