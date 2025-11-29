20M€ : L’OM a bouclé le transfert idéal !

Alexis Brunet

Après cinq saisons au RC Lens, Facundo Medina a décidé de quitter le nord de la France pour descendre dans le sud. L’Argentin s’est engagé avec l’OM sous la forme d’un prêt payant de 2M€ avec une obligation d’achat de 18M€. Le défenseur central n’a pas encore eu totalement l’occasion de montrer toutes ses qualités, mais son transfert semble être plus que validé par le club phocéen.

Souvent plombé par sa défense la saison dernière, l’OM avait décidé de corriger cela lors du mercato estival en renforçant qualitativement et quantitativement ce secteur. Ainsi, le club phocéen a recruté quatre nouveaux centraux : CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Benjamin Pavard et Facundo Medina.

Un prêt payant pour Medina Pour recruter ces quatre joueurs, l’OM a dû sortir le chéquier. Si CJ Egan-Riley est arrivé librement, ce n’est pas le cas de Medina, Pavard et Aguerd. Le Marocain a débarqué dans le cadre d’un transfert contre 23M€ alors que pour le Français et l’Argentin ce sont des prêts payants de respectivement 2,5M€ et 2M€. L’opération pour l’ancien joueur du RC Lens est assortie d’une obligation d’achat de 18M€ alors que pour le central de l’Inter Milan c’est une option d’achat de 15M€.