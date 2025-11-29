20M€ : L’OM a bouclé le transfert idéal !

Après cinq saisons au RC Lens, Facundo Medina a décidé de quitter le nord de la France pour descendre dans le sud. L’Argentin s’est engagé avec l’OM sous la forme d’un prêt payant de 2M€ avec une obligation d’achat de 18M€. Le défenseur central n’a pas encore eu totalement l’occasion de montrer toutes ses qualités, mais son transfert semble être plus que validé par le club phocéen.
Souvent plombé par sa défense la saison dernière, l’OM avait décidé de corriger cela lors du mercato estival en renforçant qualitativement et quantitativement ce secteur. Ainsi, le club phocéen a recruté quatre nouveaux centraux : CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Benjamin Pavard et Facundo Medina.
Un prêt payant pour Medina
Pour recruter ces quatre joueurs, l’OM a dû sortir le chéquier. Si CJ Egan-Riley est arrivé librement, ce n’est pas le cas de Medina, Pavard et Aguerd. Le Marocain a débarqué dans le cadre d’un transfert contre 23M€ alors que pour le Français et l’Argentin ce sont des prêts payants de respectivement 2,5M€ et 2M€. L’opération pour l’ancien joueur du RC Lens est assortie d’une obligation d’achat de 18M€ alors que pour le central de l’Inter Milan c’est une option d’achat de 15M€.
L’OM est conquis par Medina
Contrairement à ses autres coéquipiers en défense centrale, Facundo Medina n’a pas encore eu tellement l’opportunité de se montrer. L’Argentin n’a disputé que 272 minutes avec l’OM depuis le début de la saison à cause de nombreuses blessures. Toutefois, selon Foot Mercato, le club phocéen serait quand même ravi de l’implication de l’axial de 26 ans. Certains membres du groupe marseillais ont d’ailleurs l’impression que l’ancien Lensois est là depuis des années tellement il semble à l’aise. Une belle impression que Medina devra donc confirmer sur les terrains lorsqu’il sera remis physiquement.