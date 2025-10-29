20M€ : Il supplie l'OM pour son transfert !

Annoncé dans le viseur de l'OM et de Liverpool, Anis Hadj Moussa a vu son agent Mohamed Dahman prendre la parole au sujet d'un transfert. Et l'ancien international algérien a clairement une préférence pour le club phocéen.
En coulisses, l'OM commence déjà à préparer son mercato d'hiver. Dans cette optique, le nom d'Anis Hadj Moussa revient avec insistance depuis quelques jours. L'ailier algérien réalise un très bon début de saison avec Feyenoord et son entourage semble voir d'un très bon œil un transfert à Marseille.
L'OM intéressé par Anis Hadj Moussa, son agent est sous le choc
En effet, interrogé par Maghreb-foot, Mohamed Dahman, l'agent d'Anis Hadj Moussa, ne cache pas qu'il serait très intéressé à l'idée d'envoyer son joueur à l'OM. « Ne jouez pas avec mes émotions. Dites à la direction de l’Olympique de Marseille que tout au long de ma carrière professionnelle, j’ai attendu un appel de cette équipe », lance l'ancien l'international algérien.
«Ne jouez pas avec mes émotions»
Une sortie qui doit ravir l'OM puisque dans le même temps, Liverpool serait également intéressé par Anis Hadj Moussa afin d'en faire le successeur de Mohamed Salah à moyen terme. Mais la sortie de l'agent de l'international algérien semble clairement donner une longueur d'avance aux Marseillais. Le transfert d'Anis Hadj Moussa est estimé à 20M€.