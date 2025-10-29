20M€ : Il supplie l'OM pour son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur de l'OM et de Liverpool, Anis Hadj Moussa a vu son agent Mohamed Dahman prendre la parole au sujet d'un transfert. Et l'ancien international algérien a clairement une préférence pour le club phocéen.

En coulisses, l'OM commence déjà à préparer son mercato d'hiver. Dans cette optique, le nom d'Anis Hadj Moussa revient avec insistance depuis quelques jours. L'ailier algérien réalise un très bon début de saison avec Feyenoord et son entourage semble voir d'un très bon œil un transfert à Marseille.

L'OM intéressé par Anis Hadj Moussa, son agent est sous le choc En effet, interrogé par Maghreb-foot, Mohamed Dahman, l'agent d'Anis Hadj Moussa, ne cache pas qu'il serait très intéressé à l'idée d'envoyer son joueur à l'OM. « Ne jouez pas avec mes émotions. Dites à la direction de l’Olympique de Marseille que tout au long de ma carrière professionnelle, j’ai attendu un appel de cette équipe », lance l'ancien l'international algérien.