15M€ - «Exceptionnel» : Habib Beye annonce un gros coup de dernière minute !

En toute fin de mercato, le Stade Rennais a décidé d’accélérer pour renforcer son secteur offensif en lâchant 15M€ pour recruter la révélation du SCO Angers Esteban Lepaul. Un choix payant puisque l’attaquant a inscrit un triplé dimanche contre Strasbourg (4-1), ce qui lui permet d’être encensé par son entraîneur Habib Beye.

Beye s’enflamme pour Lepaul « Beaucoup auraient touché une fois avant de frapper. Et, à l'entraînement, il arrive aux gardiens de dire : "Il nous surprend, au moment où on avance, lui frappe alors qu'on pensait qu'il allait avoir une touche supplémentaire" », confie le coach du Stade Rennais en conférence de presse avant de poursuivre.