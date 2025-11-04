15M€ - «Exceptionnel» : Habib Beye annonce un gros coup de dernière minute !

En toute fin de mercato, le Stade Rennais a décidé d’accélérer pour renforcer son secteur offensif en lâchant 15M€ pour recruter la révélation du SCO Angers Esteban Lepaul. Un choix payant puisque l’attaquant a inscrit un triplé dimanche contre Strasbourg (4-1), ce qui lui permet d’être encensé par son entraîneur Habib Beye.
Une nouvelle fois actif durant le mercato, le Stade Rennais avait notamment lâché 15M€ dans les derniers jours du marché pour recruter Esteban Lepaul en provenance du SCO Angers. Et alors qu’il s’est rapidement imposé comme un titulaire à Rennes, Lepaul a inscrit un triplé dimanche pour offrir un succès très précieux à son équipe. Habib Beye était donc dithyrambique avec son attaquant à l’issue du match.
Beye s’enflamme pour Lepaul
« Beaucoup auraient touché une fois avant de frapper. Et, à l'entraînement, il arrive aux gardiens de dire : "Il nous surprend, au moment où on avance, lui frappe alors qu'on pensait qu'il allait avoir une touche supplémentaire" », confie le coach du Stade Rennais en conférence de presse avant de poursuivre.
«Il a une éthique de travail exceptionnelle»
« C'est un joueur attiré par le but, par les espaces libres devant le but, il ne vit que par ça. Il a une éthique de travail exceptionnelle, c'est un amoureux du jeu qui est frustré quand il ne marque pas à l'entraînement, et quand je vois la panoplie de ces buts... C'est aussi et surtout un joueur de collectif, il est allé taper dans la main de chacun de ses partenaires », ajoute Habib Beye.