140M€ : C’est annoncé, le PSG a bouclé un transfert de rêve !

A l’été 2024, le Paris Saint-Germain s’est attaché les services de Désiré Doué pour un montant total de 70 millions d'euros, bonus compris. Un énorme transfert pour le Stade Rennais, et un très beau coup pour le club de la capitale sur un plan sportif mais également financier, puisque la cote de l’international français a explosé depuis.

Après quelques mois d’adaptation, Désiré Doué s’est imposé comme un élément essentiel du Paris Saint-Germain et a marqué de son empreinte l’histoire du club en inscrivant un doublé face à l’Inter, en finale de la Ligue des champions. Très apprécié par Luis Enrique, Désiré Doué avait fait l’objet d’une offre de 50M€ hors bonus, un montant qui a depuis augmenté avec les bonus.

« Même si le PSG a lâché 70, aujourd’hui Doué en vaut le double » Au total, le Stade Rennais a donc mis la main sur 70M€ pour le transfert de sa pépite de 20 ans vers le PSG. Un investissement déjà rentable comme l’a récemment expliqué Fabrice Hawkins. « Tous les bonus ont été levés, mais ce n’est pas grave pour le PSG car même s’ils ont lâché 70, aujourd’hui il en vaut le double ou en tout cas plus que 70 millions d’euros », explique le journaliste de RMC, invité de 100 % PSG.