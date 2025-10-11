Mbappé, Al-Khelaïfi : Il balance sur cette grosse polémique au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si Kylian Mbappé a quitté le PSG il y a plus d’un an, ses conflits avec le président Nasser Al-Khelaïfi continuent de planer sur le Parc des Princes. Président du Collectif Ultra Paris (CUP), Romain Mabille a plus d’une fois été accusé d’avoir été payé par l’une des deux parties. Ce samedi, ce dernier est revenu sur ces accusations.

Le PSG est sur une excellente dynamique. Tout semble aller entre le club de la capitale et ses supporters également. Mais à une époque, les relations entre le CUP et la direction parisienne a été plus tendue. Avec Kylian Mbappé également. Président du Collectif Ultra Paris, Romain Mabille a subi plusieurs accusations au cours des dernières années.

Pot-de-vin avec le clan Mbappé ? Le journaliste et écrivain Romain Molina avait notamment affirmé que le leader des Ultras Parisiens avait été payé par le clan de Kylian Mbappé. Invité de l’émission Ici Paris Île-de-France, Romain Mabille est revenu sur ces accusations qu’il juge totalement infondées.