Mbappé, Al-Khelaïfi : Il balance sur cette grosse polémique au PSG !

Si Kylian Mbappé a quitté le PSG il y a plus d’un an, ses conflits avec le président Nasser Al-Khelaïfi continuent de planer sur le Parc des Princes. Président du Collectif Ultra Paris (CUP), Romain Mabille a plus d’une fois été accusé d’avoir été payé par l’une des deux parties. Ce samedi, ce dernier est revenu sur ces accusations.
Le PSG est sur une excellente dynamique. Tout semble aller entre le club de la capitale et ses supporters également. Mais à une époque, les relations entre le CUP et la direction parisienne a été plus tendue. Avec Kylian Mbappé également. Président du Collectif Ultra Paris, Romain Mabille a subi plusieurs accusations au cours des dernières années.
Pot-de-vin avec le clan Mbappé ?
Le journaliste et écrivain Romain Molina avait notamment affirmé que le leader des Ultras Parisiens avait été payé par le clan de Kylian Mbappé. Invité de l’émission Ici Paris Île-de-France, Romain Mabille est revenu sur ces accusations qu’il juge totalement infondées.
« Si t’écoutes les gens, j’ai été payé par Mbappé, par Nasser »
« Bah, non, non à 100%. Tu ne peux pas être supporter et être rémunéré par le club, ça ne va pas ensemble, il y a conflit d’intérêt. Les gens ont souvent cette idée parce que ça se passe bien, mais si t’écoutes les gens, j’ai été payé par Mbappé, par Nasser… Je ne suis pas payé par tout le monde mais tous les gens qui me payent sont en guerre. Aucune personne du CUP n’est rémunérée par le club », a-t-il confié.