10M€ : Transfert surprise à l’OL ?

Pierrick Levallet

L’OL devrait profiter du mercato hivernal pour offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Le club rhodanien explorerait donc quelques pistes, certaines plus surprenantes que d’autres. Les pensionnaires de la Ligue 1 penseraient notamment à aller piocher directement en Roumanie en janvier avec un certain Louis Munteanu.

Cet hiver, l’OL devrait se montrer actif sur le mercato. Le club rhodanien a réussi à stabiliser sa situation financière et devrait donc pouvoir se permettre quelques dépenses pour offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient d’ailleurs activé une piste surprenante sur le marché des transferts.

L'OL active une piste en Roumanie D’après les informations du média roumain AS, l’OL suivrait de près un certain Louis Munteanu. L’international roumain était déjà pisté par le Stade Rennais cet été. Cet hiver, il pourrait débarquer en Ligue 1 mais dans le Rhône. Le CFR Cluj réclamerait 10M€ pour le transfert de son numéro 9 de 23 ans.