10M€ : Le transfert qui va rendre fou le PSG !

Pierrick Levallet

Alors que la fermeture du marché des transferts approche, le PSG doit encore régler le cas Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie, l’Italien serait dans le viseur de Manchester City. Les Sky Blues souhaiteraient toutefois se séparer d’Ederson avant d’enrôler le gardien de 26 ans. Cependant, le dossier du Brésilien est en train de prendre une tournure catastrophique pour le PSG.

Le dossier Gianluigi Donnarumma commence à devenir urgent du côté du PSG. Le club de la capitale pousse l’Italien vers la sortie depuis plusieurs semaines, ce dernier ayant été remplacé par Lucas Chevalier. Mais alors que le marché des transferts ferme ses portes dans quelques jours, le gardien de but de 26 ans est toujours chez les Rouge-et-Bleu.

L'avenir de Donnarumma lié à celui d'Ederson à Manchester City ? Pourtant, un accord était récemment annoncé entre Gianluigi Donnarumma et Manchester City. Mais avant de l’enrôler, les Sky Blues souhaiteraient se séparer d’Ederson selon L’Equipe. Galatasaray semblait en pole position pour le Brésilien, estimé à 10M€. Mais le deal n’avancerait plus, à tel point que le club stambouliote explorerait désormais d’autres profils. Cela n’arrangera pas les affaires parisiennes pour le transfert de Gianluigi Donnarumma.