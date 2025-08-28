10M€ : Le transfert qui va rendre fou le PSG !

Alors que la fermeture du marché des transferts approche, le PSG doit encore régler le cas Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie, l’Italien serait dans le viseur de Manchester City. Les Sky Blues souhaiteraient toutefois se séparer d’Ederson avant d’enrôler le gardien de 26 ans. Cependant, le dossier du Brésilien est en train de prendre une tournure catastrophique pour le PSG.
Le dossier Gianluigi Donnarumma commence à devenir urgent du côté du PSG. Le club de la capitale pousse l’Italien vers la sortie depuis plusieurs semaines, ce dernier ayant été remplacé par Lucas Chevalier. Mais alors que le marché des transferts ferme ses portes dans quelques jours, le gardien de but de 26 ans est toujours chez les Rouge-et-Bleu.
L'avenir de Donnarumma lié à celui d'Ederson à Manchester City ?
Pourtant, un accord était récemment annoncé entre Gianluigi Donnarumma et Manchester City. Mais avant de l’enrôler, les Sky Blues souhaiteraient se séparer d’Ederson selon L’Equipe. Galatasaray semblait en pole position pour le Brésilien, estimé à 10M€. Mais le deal n’avancerait plus, à tel point que le club stambouliote explorerait désormais d’autres profils. Cela n’arrangera pas les affaires parisiennes pour le transfert de Gianluigi Donnarumma.
C'est la panique au PSG !
L’avenir du champion d’Europe serait donc étroitement lié à celui d’Ederson. À voir si Manchester City trouvera une solution pour s’en débarrasser. Mais selon L’Equipe, le club mancunien ne serait pas pressé. Les Sky Blues auraient conscience de pouvoir attirer Gianluigi Donnarumma à un prix nettement plus avantageux en janvier prochain, voire le signer libre lors de l’été 2026. Le dossier a de quoi rendre fou le PSG.