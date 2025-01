100M€ : La nouvelle folie du PSG !

La rédaction

Le PSG continue son mercato, et du côté des arrivées, après avoir signé Khvicha Kvaratskhelia, les Parisiens cibleraient Geovany Quenda. Pépite portugaise de 17 ans, l’ailier du Sporting dispose d’une clause libératoire fixée à 100 M€. Une somme colossale pour un joueur que son ancien coach qualifie de « très talentueux, très fort physiquement, très concentré et qui a les pieds sur terre. »

Le mercato du PSG s’enflamme. Après la signature retentissante de l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia pour une somme avoisinant les 70M€, le club de la capitale serait pas contre offrir une nouvelle solution offensive à Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu prépareraient ainsi un nouveau transfert.

Le PSG tente un autre gros coup après Kvaratskhelia ?

Le PSG ne compte pas s’arrêter à Kvaratskhelia et viserait un autre ailier : le Portugais Geovany Quenda, d'après les informations du média espagnol SPORT. La pépite du Sporting, âgée de seulement 17 ans, intéresserait fortement le board parisien. Geovany Quenda, sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, disposerait d’une clause libératoire de 100M€. Une somme astronomique que les Parisiens pourraient être prêts à payer pour s’attacher ses services.

« C'est un garçon très talentueux »

Geovany Quenda fait déjà l’unanimité, et son ancien coach au Sporting, Ruben Amorim, ne tarit pas d’éloges à son sujet : « C'est un garçon très talentueux, très fort physiquement, très concentré et qui a les pieds sur terre. C'est très important pour un jeune joueur. Je ne savais pas qu'il était le plus jeune à marquer (plus jeune buteur de l’histoire du club en championnat, il dépasse Cristiano Ronaldo). Félicitations à lui. »