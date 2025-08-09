«100%», un joueur de l’OM annonce la prochaine recrue !

Ancien partenaire d'Edon Zhegrova au LOSC, Timothy Weah a été présenté en conférence de presse par l'OM jeudi. Et l'international américain, qui a eu vent du vif intérêt de son nouveau club pour l'attaquant kosovar, laisse clairement entendre que Zhegrova finira forcément par le rejoindre à l'OM cet été.
Fraîchement recruté par l'OM sous la forme d'un prêt payant (1M€) assorti d'une option d'achat (14M€) en provenance de la Juventus Turin, Timothy Weah (25 ans) a été présenté en conférence de presse jeudi. L'occasion pour le piston droit américain d'évoquer le nouveau dossier brûlant du mercato actuellement à l'OM : Edon Zhegrova (26 ans), son ancien coéquipier du LOSC.
Weah interpelle Zhegrova
« Est-ce que je vais jouer à l'agent infiltré pour le convaincre de venir à l'OM ? Bien sûr ! Mais je pense qu'il n'y a pas trop besoin. Le coach, la direction, le président sont très très forts ! Ils sont très gentils, tu sens qu'ils parlent avec le cœur, c'est ce qui m'a attiré », a confié Timothy Weah, qui estime donc que Zhegrova a de fortes chances d'être convaincu par le projet des dirigeants de l'OM.
« Ce sera 100 % Marseille »
« Je pense que quand ils vont lui parler, ce sera 100 % Marseille », poursuit Timothy Weah. Reste désormais à savoir si ce transfert sera effectivement réalisable pour l'OM, alors que le président lillois Olivier Létang a annoncé de son côté qu'il voyait Zhegrova rester dans le Nord cette saison.