«100%», un joueur de l’OM annonce la prochaine recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien partenaire d'Edon Zhegrova au LOSC, Timothy Weah a été présenté en conférence de presse par l'OM jeudi. Et l'international américain, qui a eu vent du vif intérêt de son nouveau club pour l'attaquant kosovar, laisse clairement entendre que Zhegrova finira forcément par le rejoindre à l'OM cet été.

Fraîchement recruté par l'OM sous la forme d'un prêt payant (1M€) assorti d'une option d'achat (14M€) en provenance de la Juventus Turin, Timothy Weah (25 ans) a été présenté en conférence de presse jeudi. L'occasion pour le piston droit américain d'évoquer le nouveau dossier brûlant du mercato actuellement à l'OM : Edon Zhegrova (26 ans), son ancien coéquipier du LOSC.

Weah interpelle Zhegrova « Est-ce que je vais jouer à l'agent infiltré pour le convaincre de venir à l'OM ? Bien sûr ! Mais je pense qu'il n'y a pas trop besoin. Le coach, la direction, le président sont très très forts ! Ils sont très gentils, tu sens qu'ils parlent avec le cœur, c'est ce qui m'a attiré », a confié Timothy Weah, qui estime donc que Zhegrova a de fortes chances d'être convaincu par le projet des dirigeants de l'OM.