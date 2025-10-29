1 milliard d’euros : Mbappé offre un transfert légendaire au PSG !

Pierrick Levallet

Arrivé libre au Real Madrid, Kylian Mbappé a provoqué quelques tensions malgré lui. Vinicius Jr en aurait notamment assez d’être dans l’ombre de l’attaquant de 26 ans. Le Brésilien ne se considérerait pas estimé à sa juste valeur et envisagerait donc un départ, sous l’oeil attentif du PSG sur le mercato.

Kylian Mbappé a provoqué quelques tensions malgré lui au Real Madrid. Dès son arrivée, le capitaine de l’équipe de France a été mis sur un piédestal chez les Merengue. Cela a toutefois relégué d’autres stars au second plan, à commencer par Vinicius Jr. L’international auriverde a d’ailleurs laissé éclater sa colère après avoir été remplacé contre le FC Barcelone.

Vinicius Jr se sent dévalorisé comparé à Mbappé Vinicius Jr n’en pourrait plus de sa situation à en encore les informations de SPORT. Le Brésilien compterait donc quitter le Real Madrid l’été prochain si Xabi Alonso est maintenu à son poste. L’ailier de 25 ans se sentirait ignoré, méprisé et dévalorisé comparé à Kylian Mbappé. Et cela offrirait la star madrilène sur un plateau d’argent au PSG, qui garderait un œil attentif sur le dossier.