1 milliard d’euros : Mbappé offre un transfert légendaire au PSG !

Arrivé libre au Real Madrid, Kylian Mbappé a provoqué quelques tensions malgré lui. Vinicius Jr en aurait notamment assez d’être dans l’ombre de l’attaquant de 26 ans. Le Brésilien ne se considérerait pas estimé à sa juste valeur et envisagerait donc un départ, sous l’oeil attentif du PSG sur le mercato.
Kylian Mbappé a provoqué quelques tensions malgré lui au Real Madrid. Dès son arrivée, le capitaine de l’équipe de France a été mis sur un piédestal chez les Merengue. Cela a toutefois relégué d’autres stars au second plan, à commencer par Vinicius Jr. L’international auriverde a d’ailleurs laissé éclater sa colère après avoir été remplacé contre le FC Barcelone.
Vinicius Jr se sent dévalorisé comparé à Mbappé
Vinicius Jr n’en pourrait plus de sa situation à en encore les informations de SPORT. Le Brésilien compterait donc quitter le Real Madrid l’été prochain si Xabi Alonso est maintenu à son poste. L’ailier de 25 ans se sentirait ignoré, méprisé et dévalorisé comparé à Kylian Mbappé. Et cela offrirait la star madrilène sur un plateau d’argent au PSG, qui garderait un œil attentif sur le dossier.
Le PSG garde un oeil sur son transfert
Reste maintenant à voir ce que fera le Real Madrid avec Vinicius Jr. L’attaquant brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2027, et pourrait donc partir libre s’il n’est pas transféré l’été prochain. Le PSG se tiendrait à l’affût selon la presse espagnole. Mais il va falloir sortir le chéquier pour recruter Vinicius Jr, sa clause libératoire étant fixée à 1 milliard d’euros. Kylian Mbappé pourrait ainsi être à l’origine d’un gros coup sur le mercato. À suivre...