1 milliard d’euros : Mbappé offre un transfert légendaire au PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG passe à la vitesse supérieure sur le mercato ! Le club de la capitale a trouvé un accord avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. Un nouvel attaquant pourrait également rejoindre les rangs de Luis Enrique. Le nom de Rodrygo a ainsi été évoqué ces derniers jours, le Brésilien nageant en plein malaise au Real Madrid depuis l’arrivée de Kylian Mbappé.

Le mercato est en train de s’emballer du côté du PSG. Le club de la capitale vient tout juste de se mettre d’accord avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. Les champions de France auraient réhaussé leur dernière offre, qui serait du goût des Dogues. Mais le recrutement parisien ne devrait pas s’arrêter à là. Les Rouge-et-Bleu pourraient également cibler un autre attaquant sur le marché des transferts. Les dirigeants du PSG pourraient d’ailleurs aller piocher directement... au Real Madrid !

Rodrygo poussé vers la sortie par Mbappé ? En effet, le nom de Rodrygo est très régulièrement évoqué du côté des champions d’Europe ces derniers temps malgré sa clause libératoire d’1 milliard d’euros, qui ferait de lui le transfert le plus cher de l’histoire. Comme le rapporte MARCA, le Brésilien ne sait pas encore ce qu’il fera de son avenir. La star de 24 ans ne semble plus vraiment à son aise chez les Merengue depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. L’international auriverde a clairement perdu de sa superbe. Le Real Madrid pourrait donc ouvrir la porte à un départ cet été.