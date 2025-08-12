1 milliard d’euros : Le PSG prépare un transfert légendaire, la réponse du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Les dernières semaines du mercato pourraient bien être animées pour le PSG. Le club de la capitale n’exclurait pas totalement l’arrivée d’un nouvel attaquant. Le nom de Rodrygo est ainsi souvent revenu ces derniers temps. Le Real Madrid ne serait d’ailleurs pas totalement opposé à son départ dès cet été.

Le PSG risque de vivre une fin de mercato assez mouvementée. Avec toutes les rumeurs autour d’un potentiel transfert de Bradley Barcola, les dirigeants parisiens n’excluraient pas l’arrivée d’un nouvel attaquant pour la saison à venir. Les Rouge-et-Bleu envisageraient ainsi de piocher directement au Real Madrid.

Le PSG garde un oeil sur Rodrygo En effet, le nom de Rodrygo est souvent revenu du côté du PSG ces dernières semaines. L’international auriverde ne se sentirait plus vraiment à sa place chez les Merengue, où il a déçu la saison passée. Un transfert ne serait donc pas à écarter pour l’attaquant de 24 ans, qui pourrait chercher à se relancer en vue de la Coupe du monde 2026.