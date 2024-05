Mercato : Une ancienne pépite algérienne s’éclate en Belgique

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Prometteur depuis son plus jeune âge, Djibril Ousmail a connu une trajectoire perturbée par la crise du Covid. Aujourd’hui à la Louvière, l’international U20 algérien a trouvé l’équilibre et la sérénité pour devenir une référence de l’antichambre du football belge. Suffisamment pour susciter, de nouveau, des intérêts en France.

Dans la pépinière de talents du football francilien, Djibril Ousmail a réussi à tirer son épingle du jeu. A seulement 15 ans, il est repéré par le SCO Angers qui s’empresse de le signer au nez et à la barbe de la Real Sociedad (Espagne). Un talent qui a continué de progresser dans la cité angevine jusqu’à l’été 2021 et au coeur de la sélection U20 de l'Algérie. En pleine crise du Covid, difficile pour les jeunes talents d’émerger. Djibril Ousmail opte donc pour un retour au bercail, avec les U19 de la JA Drancy. Repéré par des émissaires du football belge, il choisit de tenter l’aventure à l’étranger et de s’expatrier, quitte à ne pas entrer directement par le monde professionnel.

Stratégie payante et confirmation

Sous les couleurs de la Louvière, qui évolue en D2 amateur belge, Djibril Ousmail a découvert un nouvel univers. Celui du monde amateur, à l’extérieur de la France. Grâce à son sérieux et une réelle capacité d’adaptation, le Franco-Algérien a réussi son pari. Et notamment cette saison, où il a signé un exercice 2023-2024 de premier plan. Repositionné dans un rôle plus défensif, sur le côté droit, la pépite algérienne fait partie des meilleurs éléments du championnat. Suffisant pour se faire repérer par des écuries belges des étages supérieurs. Et de susciter des intérêts de la part de plusieurs clubs français des alentours… A 21 ans, Djibril Ousmail pourrait sûrement écrire une nouvelle page de son histoire cet été. Et avoir, enfin, sa chance dans le monde professionnel.