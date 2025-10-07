Mercato - PSG : Un élément inquiétant dans le dossier Doué

Alexandre Higounet

Depuis quelque temps, le bruit court avec insistance en Espagne que la direction du Real Madrid ne jurerait que par le jeune attaquant du Paris Saint-Germain Désiré Doué, et qu'elle envisagerait une offensive XXL en fin de saison. Un élément apparaît inquiétant pour le PSG dans ce dossier. Analyse.

Depuis quelque temps, des bruits insistants en provenance d'Espagne font état d'un intérêt de plus en plus appuyé du Real Madrid en direction du jeune attaquant du Paris Saint-Germain Désiré Doué, dont l'irrésistible ascension lors de la deuxième partie de la saison dernière aurait séduit du côté de Santiago Bernabeu à tous les étages du club, jusqu'au président Florentino Pérez lui-même.

Le Real plancherait sur une offre de 150 millions d'euros Ces derniers jours, de nouveaux éléments sont venus préciser les intentions du club merengue, notamment les contours de son éventuel projet d'action. En effet, selon les informations du média Fichajes.net, relayées par Foot11.com, le Real Madrid travaillerait actuellement sur un plan visant à réunir 150 millions l'été prochain pour une offre à l'intention du PSG. Pour cela, le club merengue envisagerait notamment de vendre Brahim Diaz et Rodrygo.