Mercato - PSG : Nouveau clash en vue avec le Real...

Alexandre Higounet

Un an et demi après l'épisode de la signature libre de Kylian Mbappe, les relations entre le Paris Saint-Germain et la direction du Real Madrid sont loin d'être revenues au beau fixe. Et un nouvel épisode en vue pourrait réunir les conditions d'un nouveau gros clash entre les deux clubs...

Il y a un an et demi, l'épisode de la signature de Kylian Mbappe au Real Madrid avait créé de nombreux remous, que ce soit entre le PSG et son attaquant d'alors, ou directement entre les deux clubs, sachant que le club merengue récupérait le joueur libre, donc à coût zéro en transfert. Depuis, la relation entre Paris et le Real apparaît loin d'être revenue à la normal.

Vendre Brahim Diaz et Rodrygo pour financer l'opération ? Un nouveau feuilleton pourrait rapidement relancer une tension XXL entre les deux clubs. En effet, selon les informations du média espagnol Fichajes.net, relayées par Foot11.com, le Real Madrid préciserait depuis quelques semaines son intérêt pour Désiré Doué, qui a tapé dans l'oeil de la direction du club merengue. Au point qu'elle serait en train de mettre en place un plan d'attaque pour la fin de saison.