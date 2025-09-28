Mercato - OM : Le coup du siècle pour l'OM ?

Alexandre Higounet

Alors que l'Olympique de Marseille a beaucoup révolutionné son effectif cet été, après avoir dans un premier souhaité miser sur la stabilité, il n'est pas impossible que de nouveaux mouvements interviennent au mercato d'hiver, notamment au niveau de la ligne d'attaque. Et dans le registre, l'OM pourrait bientôt entrer dans la course pour réaliser le coup du siècle...

Du côté de l'Olympique de Marseille, l'heure est pour l'instant à l'accalmie après un mois d'août particulièrement agité sur le mercato. Comme le président Longoria l'a expliqué dans un entretien à La Provence, relayé par RMC Sport, le bouleversement du mois d'août, n'était pas forcément programmé et plutôt la conséquence du départ d'Adrien Rabiot : « L’histoire d’Adrien nous a obligés à changer nos plans. Le plan initial était de le garder, je le rappelle. Mais quand ça arrive, tu es obligé de demander comment faire pour que l’effectif soit le plus compétitif possible pour assumer la présence en Ligue des champions. Ce ne sont pas juste des matchs en plus, c’est aussi énergivore d’un point de vue mental. C’est une chose intangible, difficile à mesurer. C’est la compétitivité entre les joueurs qui nous fera grandir ».

Endrick envisage un départ du Real... Après autant de mouvement estivaux, il est clair que la direction de l'OM ne programme pas un mercato hivernal agité, et attend d'abord de faire un bilan de l'effectif en place. Pour autant, une opportunité incroyable pourrait bientôt apparaitre et retenir son attention. En effet, Endrick, le jeune avant-centre brésilien du Real Madrid pourrait rapidement être mis sur le marché. Selon le quotidien sportif espagnol Sport, Endrick, qui ne dispose pas de beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison, barré par Kylian Mbappe, Gonzalo Garcia voire Rodrygo, s'interrogerait beaucoup sur son avenir. Au point d'envisager un départ, a priori dans le cadre d'un prêt.