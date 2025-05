Mbappé se lâche sur ses «sacrifices» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A 26 ans, Kylian Mbappé a quasiment tout vécu dans sa carrière. De l’enfant prodige de Bondy à la superstar du Real Madrid, l’attaquant français qui a connu des moments compliqués en Espagne, s’est livré à cœur ouvert sur le sens du sacrifice qu’il a connu très tôt, commun pour la plupart des athlètes de haut niveau.

Malgré une saison compliquée pour le Real Madrid en termes de résultats, Kylian Mbappé lui, brille toujours sur le plan statistique. Auteur de 35 buts cette saison, le Français poursuit sa carrière comme il l’entend, lui qui a très rapidement été comparé aux plus grands. Au cours d’un entretien accordé à VERSUS, l’ancienne gloire du PSG est revenue sur les sacrifices effectués au cours de sa carrière de haut niveau.

« C'est beaucoup de travail et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont tout réussi »

« Je pense que cela a commencé lorsque j'ai commencé à grandir et que j'ai compris les réalités de la vie d'un athlète et à quel point elle peut être difficile. J'ai regardé ailleurs et je suis devenu un fan de tous les grands champions de différents sports, sachant les sacrifices qu'il faut faire pour vivre ces moments. C'est beaucoup de travail et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont tout réussi, pour gagner et pour s'inscrire dans l'histoire du sport », a ainsi confié Mbappé, avant de poursuivre.

« Le football est ma passion, il l'a été toute ma vie »

« Nous partageons tous ce sentiment. Les gens peuvent imaginer le temps que vous passez à travailler sur votre jeu pour pouvoir en faire une carrière. Parfois, dans la vie, on peut rater des choses, mais pour moi, ce n'est pas forcément un sacrifice. Comme je l'ai dit, le football est ma passion, il l'a été toute ma vie. Je suis très heureux de pouvoir faire ce que je fais, et le fait d'avoir la chance de tout gagner me conforte dans cette idée », conclut l’enfant de Bondy.