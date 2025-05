Kylian Mbappé : «Un tueur», la grosse annonce en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur de 35 buts pour le moment pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé confirme les attentes placées en lui, uniquement sur le plan statistique. Dans le jeu, le Français a plus de mal, et cela serait dû à son positionnement selon Royston Drenthe. Néanmoins, le Néerlandais trouve le Bondynois impressionnant face au but.

A 26 ans, Kylian Mbappé se trouve face à un tournant de sa carrière. Parti du PSG afin de s’engager libre en faveur du Real Madrid l’été dernier, notamment pour remporter la Ligue des Champions, le Bondynois a été éliminé en quarts de finale de la C1, tandis que son ancien club disputera la finale le 31 mai prochain face à l’Inter Milan. Largement critiqué cette saison, le numéro 9 madrilène est pourtant bien présent en termes de buts inscrits.

« Kylian a grandi sur l'aile gauche »

Meilleur buteur du Real Madrid sur cette saison avec 35 réalisations, Kylian Mbappé n’est plus qu’à deux buts d’égaler Ivan Zamorano et ses 37 buts inscrits dès sa première saison chez les Merengue. Pour Royston Drenthe, un problème de positionnement existe chez le Français, qui a du mal à peser dans le jeu : « Il faut comprendre que Kylian a grandi sur l'aile gauche. Monaco jouait avec deux attaquants, donc il pouvait jouer n'importe où, mais en général, quand il avait le ballon... il était à l'aise sur le côté gauche et coupait à l'intérieur pour chercher un tir croisé », a lâché l’ancien du Real Madrid (2007-2012) auprès de MARCA.

« Mbappé est un tueur, mais je pense que c'est un ailier »

Néanmoins, le Néerlandais affirme que Kylian Mbappé est un tueur face aux buts : « Je pense qu'Ancelotti lui a dit qu'à ce poste, Vinicius était le premier joueur à gauche et qu'il voulait qu'il joue comme un attaquant, dans le style de Benzema. Mais Kylian n'est pas comme Benzema, le Français est un attaquant fixe qui sait exactement ce qu'il doit faire à ce poste. Mbappé est un tueur, mais je pense que c'est un ailier, pas un attaquant. »