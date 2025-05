Mbappé : Rupture inévitable, l'échange secret !

Alors que le Real Madrid est passé à côté de sa saison, Carlo Ancelotti a cédé sa place à Xabi Alonso. Interrogé sur son départ de la Maison-Blanche, le coach italien a avoué qu'il avait eu une discussion décisive avec sa direction après le fiasco face à Arsenal en Ligue des Champions.

«C'était la meilleure chose à faire»

Lors d'un entretien accordé à Marca, Carlo Ancelotti a lâché toutes ses vérités sur son départ du Real Madrid. « Que s'est-il passé pour que vous soyez aujourd'hui au Brésil en train de préparer les éliminatoires de la Coupe du monde au lieu d'être à Valdebebas en train de préparer la Coupe du monde des clubs ? Les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. Le jeu de l'équipe n'était pas bon non plus. Il était temps de faire quelque chose. Après le match contre Arsenal, nous en avons parlé et nous avons fait ce choix. C'était quelque chose que nous pouvions anticiper. L'équipe n'allait pas bien et c'est à ce moment-là que nous avons tous compris que c'était la meilleure chose à faire, que le Real Madrid devait chercher un nouvel entraineur et que je devais rejoindre le Brésil », a confié le nouveau sélectionneur du Brésil. Pour rappel, Arsenal a éliminé le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions (5-1).