Mbappé réalise son rêve, le gros message après le drame

Au début de l’année 2025, Kylian Mbappé invitait le petit Lorenzo, 10 ans, et malheureusement atteint d’un cancer incurable, à le voir jouer lors d’un match du Real Madrid. Quelques mois plus tard, l’enfant est tristement décédé, l’occasion pour sa maman de remercier une fois de plus l’attaquant français pour son beau geste envers son fils.

Parfois critiqué pour son attitude, Kylian Mbappé a toujours été irréprochable au niveau de son engagement envers les enfants. Faisant partie des sportifs les plus populaires du monde, le capitaine de l’équipe de France rend régulièrement visite à des enfants malades, notamment à travers sa fondation Inspired by KM. En janvier, la star du Real Madrid avait notamment permis à Lorenzo, enfant de 10 ans atteint d’un cancer incurable, de le voir jouer avec les Merengue.

Mbappé a réalisé le rêve d’un enfant atteint d’un cancer Une rencontre rendue possible grâce à l’influenceur Julian Gerondi, qui tente de réaliser les rêves de jeunes enfants en difficulté. « Cette vidéo est pour Kylian, son entourage. Il y a quelques mois, vous avez permis d’illuminer la vie d’un petit atteint d’un cancer du cerveau, Lorenzo. J’ai une surprise pour vous », a expliqué ce dernier dans sa dernière vidéo, alors que le petit enfant est malheureusement décédé, emporté par le cancer. Dans cette vidéo, sa maman, Maëlle, tient une fois de plus à remercier Kylian Mbappé.