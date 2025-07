Mbappé s'en va, nouvelle histoire d'amour au PSG ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Meilleur buteur de la saison du PSG avec 35 buts marqués avant d'affronter Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs, Ousmane Dembélé a pris une tout autre dimension depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été dernier. Et en parallèle, sa relation tactique avec Achraf Hakimi n'a fait que prendre de l'ampleur.

«Ousmane Dembélé fait une mini-remontada sur sa carrière»

Par la suite, Walid Acherchour s'est projeté sur un éventuel sacre d'Ousmane Dembélé pour le Ballon d'or, ce qui sonnerait comme une grosse revanche après 10 ans d'une carrière toujours restée au stade de prometteuse. « Il est passé par plusieurs étapes, le crack de Rennes, de Dortmund et puis au Barça le génie qui se perd, blessé, le côté pas fiable. (...) Ousmane Dembélé fait une mini-remontada sur sa carrière et va peut-être avoir le Ballon d'or et une Ligue des champions avec le PSG avant Kylian Mbappé. Si on nous avait dit ça il y a un an ou deux, peu de gens auraient misé un kopeck ».