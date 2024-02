Mbappé - Real Madrid : Cristiano Ronaldo a dicté son arrivée ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ou KM7, prêt à imiter Cristiano Ronaldo surnommé CR7 ? A 25 ans, presque comme son idole, Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Au cours de sa présentation dans un Santiago Bernabeu à guichet fermé, le Portugais avait ébloui les Madridistas. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG cultiverait le même désir.

En juillet 2009, Cristiano Ronaldo quittait Manchester United après six années passées à Old Trafford. Pour celui qui est devenu quintuple Ballon d’or, il était temps de vivre le rêve blanc au Real Madrid. Lors de sa présentation au Santiago Bernabeu, CR7 avait rempli l’enceinte mythique du club merengue et semble avoir inspiré Kylian Mbappé.

Mbappé veut que tout soit officialisé avant l’Euro avec le Real Madrid

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé va mettre un terme à une aventure de sept ans et partira à la conquête de nouveaux titres dont la Ligue des champions avec le Real Madrid. Mais, en bon capitaine de l’équipe de France qu’il mènera à l’Euro en Allemagne à compter du 14 juin prochain, Mbappé aimerait être présenté en tant que joueur du Real Madrid avant le coup d’envoi de l’Euro selon El Chiringuito.

PSG : Un jackpot à 220M€ est confirmé pour Mbappé ! https://t.co/IeFPkMpPjr pic.twitter.com/kxI7a8xpRB — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Présenté devant un Santiago Bernabeu plein à craquer comme Ronaldo ?