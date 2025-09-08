Mbappé - Neymar : Le règlement de comptes loin du PSG !

Alexis Brunet

Il y a quelques années, Hugo Ekitike était un joueur du PSG. Barré par la concurrence, notamment de Kylian Mbappé et de Neymar, l’ancien joueur du Stade de Reims n’a malheureusement jamais réussi à s’imposer à Paris. Aujourd’hui, l’attaquant est toutefois un nouvel homme et il est content de faire son retour en France avec les Bleus pour montrer sa belle progression.

Cet été, Liverpool a beaucoup fait parler sur le mercato. Le club anglais a mis le paquet pour se renforcer, avec notamment la venue d’Alexander Isak contre un chèque de 150M€. Toutefois, le Suédois n’est pas le seul gros investissement en attaque de la part des Reds. Quelques semaines auparavant, l’équipe d’Arne Slot avait également offert 90M€ à Francfort pour mettre la main sur Hugo Ekitike.

Ekitike était barré par Neymar et Mbappé au PSG Avant de rejoindre Liverpool contre une énorme somme, Hugo Ekitike évoluait du côté de Francfort. L’attaquant avait été acheté au PSG, qui souhaitait s’en débarrasser car il ne s’était pas vraiment imposé. Il faut dire que la mission était compliquée pour le joueur des Reds, qui arrivait du Stade de Reims et qui devait composer avec la concurrence de Kylian Mbappé, Neymar ou bien encore Lionel Messi.