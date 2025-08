Mbappé : L’annonce cash d’Haaland !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Titanesques. Voici l’adjectif que l’on peut employer au moment d’évoquer les statistiques en carrière de Lionel Messi (38 ans) et Cristiano Ronaldo (40 ans). Dans la nouvelle génération, Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé sont les buteurs les plus prolifiques. Mais même eux ne pourront jamais tutoyer ces sommets selon Haaland.

Ils eurent l’une, si ce n’est la plus grande rivalité de tous les temps dans l’histoire du football. Depuis le milieu des années 2000, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se rendent coup pour coup en termes de trophées, de victoires et de statistiques. Les deux légendes du Real Madrid (450 buts pour Ronaldo) et du FC Barcelone (672 pour Messi) ont marqué partout où ils sont passés que ce soit en clubs et avec leurs sélections nationales respectives.

Haaland et Mbappé, les deux plus grands buteurs de la nouvelle génération A 40 ans et 38 ans, les multiples lauréats du Ballon d’or en partagent 13 à eux d’eux, et ne semblent pas encore prêts à prendre leur retraite. De quoi pousser Erling Braut Haaland, machine à marquer avec déjà plus de 300 buts en carrière à affirmer que ni lui ni Kylian Mbappé ne pourront aller chercher les records de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.