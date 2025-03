Mbappé flashe sur elle, «j’étais mal à l’aise»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vie de Léa a basculé sans le vouloir. La faute à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut voir Kylian Mbappé véritablement flashé sur l'influenceuse durant le Festival de Cannes. Placée au centre des projecteurs, la jeune femme souhaite poursuivre sa vie dans un relatif anonymat et ne souhaite aucunement surfer sur ce buzz.

C’est désormais une habitude. Régulièrement, Kylian Mbappé se rend à Cannes durant le festival pour profiter de l’incroyable atmosphère qui règne dans cette ville du sud de la France. L’occasion aussi pour le joueur de décompresser et de profiter du beau temps avec ses amis. Alors encore sous contrat avec le PSG, la star tricolore avait fait le déplacement en 2024. Et une vidéo avait fait le buzz.

Mbappé est apparu déstabilisé

Alors qu’il parlait avec Ousmane Dembélé dans un restaurant en bord de mer, Kylian Mbappé s'est figé soudainement à la vue d’une jeune femme. Celle-ci l’a véritablement envoûté. Évidemment, il n’en fallait pas plus pour lancer la machine. Influenceuse, Léa a vu son compte Instagram exploser après la diffusion de cette vidéo. En l’espace de quelques heures, des milliers de personnes se sont abonnés à son compte. Mais cette popularité soudaine l’a profondément dérangé.

La jeune femme sort du silence

Discret depuis cet épisode, Léa est sortie de son silence et a réagi à la fameuse vidéo de Mbappé. « J’ai rigolé en voyant la vidéo, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin » a-t-elle confié. Désormais, elle souhaite retourner dans l’anonymat, loin des caméras et de la célébrité. « Je ne ferai jamais des choses pour devenir célèbre, ce n’est tout simplement pas quelque chose que je désire. Donc j’étais plutôt mal à l’aise à cause de tout ça. Tout cela est derrière moi, je le gère beaucoup mieux » a-t-elle lâché dans des propos rapportés par La Dépêche.